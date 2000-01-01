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У Латвии новый президент, наполовину еврей | Фото:29.05 20:25   MIGnews.com

У Латвии новый президент, наполовину еврей

Сын еврейского инженера был избран президентом Латвии.

63-летний Эгилс Левитс был избран в среду, 29 мая, большинством из 61 депутата парламента из 100 депутатов сейма, сообщает служба новостей BNN. Президент обладает некоторыми исполнительными полномочиями в Латвии, но страной управляют премьер-министр и его кабинет.

Бывший судья Европейского Суда, Левитс иммигрировал в Германию со своей семьей в 1972 году из нынешней Латвии, когда она еще была частью Советского Союза. Его отец, Йонас, был евреем, а мать - русская.

Левитс, политик с правоцентристским политическим прошлым, сказал, что считает себя не евреем, а латышом, "как и все другие латыши".

"Я родился в смешанной семье, как и многие латыши. Все родственники моего отца были убиты во время Холокоста, а мою мать выслали 25 марта", - сказал он, назвав дату 1949 года, когда советские власти депортировали тысячи подозреваемых диссидентов, включая многих этнических немцев и националистов. "В этом отношении моя семья отражает историю Латвии".

Антисемитизм существует в Латвии на "уровне подземных вод", сказал Левиц в интервью Delfi. "Я думаю, что есть часть общества, которая уменьшается, но у которой есть мрачные представления о глобальных заговорах. Но они есть также и в других странах."


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