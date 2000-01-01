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Перецу дадут президентство, Яхимович - министерство юстиции 29.05 20:21   MIGnews.com

Перецу дадут президентство, Яхимович - министерство юстиции

Портал ynet  сообщает о невероятных предложениях премьер-министра Биньямина Нетаниягу сановникам партии Авода, в качестве вознаграждения за вступление в коалицию.

Нетаниягу якобы обещает сделать ветерана партии, бывшего министра обороны Израиля Амира Переца президентом страны.

“Лицу” и “совести” израильской прессы, Шели Яхимович предложен портфель министра юстиции.

Перец, в интервью 13-му каналу израильского ТВ заявил, что не считает возможным принять предложения Нетаниягу. Также против выступила Яхимович.


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