29.05 20:21 MIGnews.com

Перецу дадут президентство, Яхимович - министерство юстиции

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Портал ynet сообщает о невероятных предложениях премьер-министра Биньямина Нетаниягу сановникам партии Авода, в качестве вознаграждения за вступление в коалицию.Нетаниягу якобы обещает сделать ветерана партии, бывшего министра обороны Израиля Амира Переца президентом страны.“Лицу” и “совести” израильской прессы, Шели Яхимович предложен портфель министра юстиции.Перец, в интервью 13-му каналу израильского ТВ заявил, что не считает возможным принять предложения Нетаниягу. Также против выступила Яхимович.