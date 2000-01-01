29.05 20:13 MIGnews.com

Лапид: даже в израильской политике есть предел мерзости

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Лидер блока Кахоль Лаван Яир Лапид прокомментировал сообщения в прессе о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил партии Авода присоединится к коалиции.Лапид заявил: “Ави Габай, даже в израильской политике есть предел количеству мерзости которую публика в состоянии переварить, и я не верю, что ты решишься на подобное”.Между тем, по сообщениям в социальных сетях, Габай решил отвергнуть предложение Нетаниягу, после того, как против высказалось значительное количество сановников Аводы.