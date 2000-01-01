Нетаниягу предложил Аводе 4 министерства

Израильские СМИ сообщают о головокружительном повороте в процессе формирования правящей коалиции.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу якобы предложил главе Аводы Ави Габаю пост министра финансов, плюс еще три министерских портфеля за присоединение к коалиции - вместо НДИ.
Нетаниягу также обещал не поднимать вопрос об изменении закона о депутатской неприкосновенности, который , с точки зрения оппозиции, направлен на то, чтобы спасти премьера от уголовных преследований по обвинению в коррупции.
По сообщению портале ynet высшие сановники Аводы обсуждают предложение Нетаниягу.