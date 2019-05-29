29.05 20:07 MIGnews.com

ЦАХАЛ нейтрализовал все шесть туннелей "Хизбаллы"

An EXCLUSIVE look inside a Hezbollah attack tunnel built to kill Israeli families: pic.twitter.com/mArzVNd5cg — Israel Defense Forces (@IDF) 29 mai 2019

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Сегодня вечером, 29 мая, ЦАХАЛ завершает операцию "Северный щит" для обнаружения и обезвреживания террористических туннелей. В армии заявляют, что все шесть туннелей, которые "Хизбалла" вырыла и подготовила ко дню битвы, были нейтрализованы.Кроме того, ЦАХАЛ обнародовали видеозапись операций, направленных на обнаружение последнего найденного трансграничного туннеля, вырытого организацией из шиитской деревни Рамие на юге Ливана в Израиль. Туннель был раскрыт 13 января 2019 года. Силы ООН в Ливане, ВСООНЛ, исследовали туннель и подтвердили, что он был вырыт из Ливана в Израиль в нарушение резолюции 1701 СБ ООН.По оценкам ЦАХАЛа, на территории Израиля больше нет туннелей, хотя в Ливане остается еще несколько туннелей на глубине нескольких сотен метров.Последний туннель, который был также самым большим, проложенным на глубине восьмидесяти метров около деревни Рамие в центре северного сектора близ Зарита, был последним, через которые "Хизбалла" намеревалась прорваться в Израиль и осуществить серию атак.ЦАХАЛ заявляют, что вероятность начала войны со стороны "Хизбаллы" мала, и что операция "Северный щит" усилила сдерживание.Пока армия завершает обезвреживание туннеля в Рамие, этот же туннель продолжает использоваться для обнаружения туннелей и других средств, используемых организацией против ЦАХАЛа, таких как беспилотники, фотографии и сбор информации.