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`В `Кахоль Лаван` не будет изменений в случае выборов` | Фото:29.05 19:21   MIGnews.com

"В Кахоль Лаван не будет изменений в случае выборов"

Яир Лапид ("Кахоль Лаван") заявил в среду, 29 мая, что в руководстве партии не произойдет никаких изменений, если будут проходить новые выборы.

Ранее, Лапид намекал на изменения в составе партии при проведении повторных выборов, об этом говорилось на сайте Ynet во вторник. "Я не могу обещать, что буду продолжать оставаться вторым в партийном списке", - сказал он. "Мы еще не обсуждали этот вопрос. Мы сядем и поговорим в случае необходимости."

Эти замечания подпитывают в СМИ слухи о том, что Лапид может сыграть роль лидера партии в случае проведения вторых выборов. По словам Ynet, его замечания были встречены "упреком" соратников Ганца.

Однако, в среду Лапид сказал в последующих замечаниях, что он останется вторым в команде после Ганца. "Если будут еще одни выборы, Бени Ганц останется главой "Кахоль Лаван" и станет нашим кандидатом на пост премьер-министра", - сказал Лапид. Его замечания прозвучали, когда Кнессет собрался для обсуждения законопроекта о роспуске парламента и проведении новых выборов.

Ранее на этой неделе Ганц сказал, что если Нетаниягу не сможет сформировать правительство к крайнему сроку в среду, ему должна быть предоставлена ​​возможность сформировать коалицию, прежде чем подвергать израильтян новым выборам.


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