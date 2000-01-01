29.05 19:21 MIGnews.com

"В Кахоль Лаван не будет изменений в случае выборов"

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Яир Лапид ("Кахоль Лаван") заявил в среду, 29 мая, что в руководстве партии не произойдет никаких изменений, если будут проходить новые выборы.Ранее, Лапид намекал на изменения в составе партии при проведении повторных выборов, об этом говорилось на сайте Ynet во вторник. "Я не могу обещать, что буду продолжать оставаться вторым в партийном списке", - сказал он. "Мы еще не обсуждали этот вопрос. Мы сядем и поговорим в случае необходимости."Эти замечания подпитывают в СМИ слухи о том, что Лапид может сыграть роль лидера партии в случае проведения вторых выборов. По словам Ynet, его замечания были встречены "упреком" соратников Ганца.Однако, в среду Лапид сказал в последующих замечаниях, что он останется вторым в команде после Ганца. "Если будут еще одни выборы, Бени Ганц останется главой "Кахоль Лаван" и станет нашим кандидатом на пост премьер-министра", - сказал Лапид. Его замечания прозвучали, когда Кнессет собрался для обсуждения законопроекта о роспуске парламента и проведении новых выборов.Ранее на этой неделе Ганц сказал, что если Нетаниягу не сможет сформировать правительство к крайнему сроку в среду, ему должна быть предоставлена ​​возможность сформировать коалицию, прежде чем подвергать израильтян новым выборам.