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`Ликуд` обвинила Либермана в попытке свергнуть Нетаниягу | Фото:29.05 18:12   MIGnews.com

"Ликуд" обвинила Либермана в попытке свергнуть Нетаниягу

Партия премьер-министра Биньямина Нетаниягу "Ликуд" усилила обвинения в сторону председателя НДИ Авигдора Либермана, заявив, что он побудил страну провести повторные выборы ради своей политической выгоды. Представитель "Ликуда" обвинил Либермана в "обмане" общественности с целью "уничтожить премьер-министра [Биньямина] Нетаниягу и затем вытеснить его" после выборов.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Он говорит, что на какое-либо предложение: "Мы могли бы рассмотреть его, а затем отвергает его", - сказал представитель. "Либерман, который всегда заключал сделки с ультраортодоксальными партиями… внезапно изображает себя представителем светского избирателя. На несколько мест больше и жажда власти Либермана тянет всю страну к новым выборам."

Старший министр "Ликуда" Зеев Элькин заявил новостям "12 канала", что Либерман не имел никакого реального намерения присоединиться к коалиции. Ранее Элькин сказал Армейскому радио, что "Либерман больше не может считаться частью правого блока". Он предупредил, что если выборы будут проведены, то правые накажут Либермана, исключив его из будущего правительства.

В ответ на обвинения "Ликуда" НДИ Либермана заявила, что "оплакивает стиль и язык брифингов, проводимых канцелярией премьер-министра". Партия заявила, что она всегда была четкой и последовательной в своих требованиях.


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