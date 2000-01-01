29.05 18:12 MIGnews.com

"Ликуд" обвинила Либермана в попытке свергнуть Нетаниягу

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Партия премьер-министра Биньямина Нетаниягу "Ликуд" усилила обвинения в сторону председателя НДИ Авигдора Либермана, заявив, что он побудил страну провести повторные выборы ради своей политической выгоды. Представитель "Ликуда" обвинил Либермана в "обмане" общественности с целью "уничтожить премьер-министра [Биньямина] Нетаниягу и затем вытеснить его" после выборов.Об этом сообщает Times of Israel."Он говорит, что на какое-либо предложение: "Мы могли бы рассмотреть его, а затем отвергает его", - сказал представитель. "Либерман, который всегда заключал сделки с ультраортодоксальными партиями… внезапно изображает себя представителем светского избирателя. На несколько мест больше и жажда власти Либермана тянет всю страну к новым выборам."Старший министр "Ликуда" Зеев Элькин заявил новостям "12 канала", что Либерман не имел никакого реального намерения присоединиться к коалиции. Ранее Элькин сказал Армейскому радио, что "Либерман больше не может считаться частью правого блока". Он предупредил, что если выборы будут проведены, то правые накажут Либермана, исключив его из будущего правительства.В ответ на обвинения "Ликуда" НДИ Либермана заявила, что "оплакивает стиль и язык брифингов, проводимых канцелярией премьер-министра". Партия заявила, что она всегда была четкой и последовательной в своих требованиях.