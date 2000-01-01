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Рафи Перец против возвращения Шакед в `Еврейский дом` | Фото:29.05 17:52   MIGnews.com

Рафи Перец против возвращения Шакед в "Еврейский дом"

Председатель Еврейского дома Рабби Рафи Перец пытается помешать министру юстиции Аелет Шакед вернуться в партию в преддверии новых выборов в Кнессет. Об этом сообщает Аруц Шева.

Рафи Перец попросил членов секретариата Еврейского дома не вносить изменений в устав партии, которые позволят Шакед вернуться после того, как она и министр образования Нафтали Беннет покинули партию, чтобы сформировать "Ха Ямин ха Хадаш".

В соответствии с действующим уставом, лицо, работающее в партии, должно быть членом Еврейского дома в течение 18 месяцев, предшествующих выборам.

В последние дни ключевые члены Еврейского дома связались с Шакед по поводу ее возвращения к руководящей роли в партии. Ранее сегодня Шакед встретилась с министром образования Нафтали Беннетом в его офисе в Тель-Авиве на фоне сообщений о том, что "Ликуд" может попытаться привлечь её.


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