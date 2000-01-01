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Министры ПА повысили себе зарплату в разгар кризиса | Фото:29.05 17:24   MIGnews.com

Министры ПА повысили себе зарплату в разгар кризиса

The Jewish Press сообщила, что министры Палестинской автономии решили незаконно повысить свою зарплату на 2000 долларов в месяц. Согласно просочившимся документам, президент ПА Махмуд Аббас зарабатывает 6000 долларов в месяц, а его министры - 5000 долларов.

Согласно документам, повышение зарплаты не было подтверждено соответствующими властями, а вместо этого было санкционировано самим Аббасом.

Это происходит во время серьезного финансового кризиса и отсутствия должной заработной платы у жителей ПА. Среднестатистический араб зарабатывает 20 долларов в день.


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