29.05 17:24 MIGnews.com

Министры ПА повысили себе зарплату в разгар кризиса

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The Jewish Press сообщила, что министры Палестинской автономии решили незаконно повысить свою зарплату на 2000 долларов в месяц. Согласно просочившимся документам, президент ПА Махмуд Аббас зарабатывает 6000 долларов в месяц, а его министры - 5000 долларов.Согласно документам, повышение зарплаты не было подтверждено соответствующими властями, а вместо этого было санкционировано самим Аббасом.Это происходит во время серьезного финансового кризиса и отсутствия должной заработной платы у жителей ПА. Среднестатистический араб зарабатывает 20 долларов в день.