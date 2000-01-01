29.05 16:56 MIGnews.com

Ривлин: "Я сделаю все, чтобы не допустить новых выборов"

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Президент Реувен Ривлин говорит, что он "сделает все, что в моих силах, чтобы не дать Израилю вернуться к новой избирательной кампании".Он говорит, что планирует пригласить партийных руководителей и еще раз обсудить их предпочтительный курс действий.Хотя он отмечает, что может поручить другому члену Кнессета формирование правительства, если премьер-министр Биньямин Нетаниягу не сделает этого. Он также признает, что если Кнессет примет законопроект о роспуске, альтернативы проведению общенационального голосования не будет.