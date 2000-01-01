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Сара Нетаниягу подписала соглашение о признании вины | Фото:29.05 16:08   MIGnews.com

Сара Нетаниягу подписала соглашение о признании вины

Супруга премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Сара Нетаниягу, подписала соглашение о признании вины с государственными обвинителями по делу о мошенничестве против нее. В связи с чем, с неё будет взыскан штраф в размере 55 000 шекелей (15 000 долл. США) в государственную казну.

Об этом сообщает Times of Israel.

В прошлом году Нетаниягу было предъявлено обвинение в злоупотреблении средствами в тратах на питание в резиденции премьер-министра в размере около 100 000 долл. США, в то время как в штате был постоянный повар. В рамках сделки она признается, что намеренно пользовалась чужой ошибкой, но не допускает мошенничества со стороны государства. Первоначально прокуратура пыталась предъявить обвинение жене премьера за мошенничество.

Эзра Сайдофф, бывший заместитель гендиректора канцелярии премьер-министра, которому также предъявлено обвинение по этому делу, подпишет аналогичный иск, чтобы заплатить штраф в размере 10 000 шекелей (2700 долл. США). Его также направят на общественные работы.


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