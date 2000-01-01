29.05 15:42 MIGnews.com

Шакед и Беннет встречаются в Тель-Авиве

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Министр юстиции Аелет Шакед и министр образования Нафтали Беннет встречаются в Тель-Авиве на фоне растущей вероятности проведения новых выборов.Об этом сообщает Times of Israel.Их партия "Ха Ямин ха Хадаш" была вынуждена покинуть политику, по крайней мере, на некоторое время после формирования нового правительства, из-за того, что она не смогла пройти избирательный барьер на апрельских выборах.Тем не менее, политический хаос и перспективы новых выборов могут снова вернуть их в политические ряды. В последние дни ходят слухи, что Шакед может присоединиться к "Ликуду" в случае нового голосования.