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Посредник от НДИ выражает оптимизм 29.05 12:53   MIGnews.com

Посредник от НДИ выражает оптимизм

Бизнесмен Шмуэль Хайек, приглашенный в Израиль в качестве посредника в переговорах об урегулировании коалиционного кризиса между НДИ и Ликудом, ответил на вопросы портала walla.

Хайека спросили, верит ли он в то, что сегодня в Израиле будет создано правительство. Он ответил: “Я всегда настроен оптимистически., и я только могу сказать, что очень надеюсь на то, что сегодня вечером будет создано правительство”.

Хайек специально прилетел для выполнения своей деликатной миссии из Лондона. Он отказался ответить на вопрос о том, идут ли в настоящий момент переговоры о возможном компромиссе между Ликудом и НДИ.


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