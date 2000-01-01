29.05 12:53 MIGnews.com

Посредник от НДИ выражает оптимизм

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Бизнесмен Шмуэль Хайек, приглашенный в Израиль в качестве посредника в переговорах об урегулировании коалиционного кризиса между НДИ и Ликудом, ответил на вопросы портала walla.Хайека спросили, верит ли он в то, что сегодня в Израиле будет создано правительство. Он ответил: “Я всегда настроен оптимистически., и я только могу сказать, что очень надеюсь на то, что сегодня вечером будет создано правительство”.Хайек специально прилетел для выполнения своей деликатной миссии из Лондона. Он отказался ответить на вопрос о том, идут ли в настоящий момент переговоры о возможном компромиссе между Ликудом и НДИ.