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Аргентинский политик грозится выдворить израильского посла | Фото: Twitter29.05 12:44   MIGnews.com

Аргентинский политик грозится выдворить израильского посла

Аргентинский политик, который открыто поддерживает неонацистскую идеологию, баллотирующийся в президенты Аргентины, заявил, что в случае избрания он выдворит израильского посла.

Алехандро Биондини, ветеран ультраправой аргентинской политики, является кандидатом в президенты южноамериканской страны от партии "Патриотический фронт".

Данные обещания неонацист озвучил, выступая перед зданием итальянской гражданской организации Unione e Benevolenza в центре Буэнос-Айреса.

Ранее Биондини в Twitter назвал себя "очевидным защитником палестинского государства", не признающим "колониальный геноцидный сионизм".

Также, политик-антисемит пригрозил выдворить из Аргентины не только израильского, но и британского дипломата.

Известно, что Биондини открыто поддерживает антисемитизм и восхищение Адольфом Гитлером. В 1991 году он обещал добиться справедливости для диктатора. Позднее аргентинский политик требовал смерти "предателям, трусам и евреям2.


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