Аргентинский политик грозится выдворить израильского посла
Аргентинский политик, который открыто поддерживает неонацистскую идеологию, баллотирующийся в президенты Аргентины, заявил, что в случае избрания он выдворит израильского посла.
Алехандро Биондини, ветеран ультраправой аргентинской политики, является кандидатом в президенты южноамериканской страны от партии "Патриотический фронт".
Данные обещания неонацист озвучил, выступая перед зданием итальянской гражданской организации Unione e Benevolenza в центре Буэнос-Айреса.
Ранее Биондини в Twitter назвал себя "очевидным защитником палестинского государства", не признающим "колониальный геноцидный сионизм".
Также, политик-антисемит пригрозил выдворить из Аргентины не только израильского, но и британского дипломата.
Известно, что Биондини открыто поддерживает антисемитизм и восхищение Адольфом Гитлером. В 1991 году он обещал добиться справедливости для диктатора. Позднее аргентинский политик требовал смерти "предателям, трусам и евреям2.