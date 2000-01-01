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Если Либерман пойдет до конца, он станет победителем выборов 29.05 11:26   MIGnews.com

Если Либерман пойдет до конца, он станет победителем выборов

Шай Базак, бывший советник премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявил в шоу Аелы Хасон на радио 103FM, что если Авигдор Либерман пойдет до конца, он станет главным победителем выборов.

Либерман ночью 29 мая опубликовал пост в фейсбук, в котором пишет: “Наш Дом - Израиль не намерен поступаться своими принципами и изменять обещаниям, данным избирателям. Закон о призыве - не каприз, не эго и не месть, но краеугольный камень нашей системы. Предложение о передаче квот призыва правительства не является минорным изменением”.

Базак заявил: “Если все продолжится как сейчас, у Ганца не будет возможности сформировать коалицию. Я надеюсь, что впервые в истории, харедим поймут, что Либерман не склонится”.

Несмотря на это, Базак предполагает следующее: “Я чувствую, что выборов не будет, и решение будет найдено в последнюю минуту”.

Базак подчеркнул: “Следует верить в избирателей правых. Они будут аплодировать Либерману, если он пойдет до конца по этому пути. Большинство людей сыты по горло шантажом ультраортодоксов. Либерман попросту вернется на свое место в правительстве - но с чувством того, что он боролся за принципы”.

Базак продолжил: “В последние дни я слышал много спекуляций и лжи  в медиа. Исраэль Ха Йом говорит, что Либерман делает это из мести, из каких-то скрытых побуждений. .. Я очень уважаю Нетаниягу и Либермана и я надеюсь, что будет сформировано правительство. Мы не привыкли к к такому в израильской политике, но нет никаких сомнений в том что перед нами - человек, которые отстаивает свои принципы”.

С мнением Базака совершенно несогласна депутат Кнессета от партии Ликуд Ципи Хотвели. Она заявила утром 29 мая, что в случае повторных выборов “НДИ исчезнет”.

Хотовели заявила: “Идти на выборы сейчас - это настоящее надувательство избирателя. Авигдору Либерману стоит прийти в себя. После ближайших выборов партия Наш Дом - Израиль окончательно исчезнет Это произойдет из-за выборов, виной которым - Либерман. Либерман - неглупый парень, но он окажется в ситуации, когда он больше не существует”.

С другой стороны, Хотвели приветствовала присоединение к Ликуду Моше Кахлона: “ Израильская действительность должна измениться. Необходимо, чтобы было две больших партии, как в Соединенных Штатов, и чтобы мелкие партии шантажистов исчезли”.


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