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`После выборов НДИ исчезнет` 29.05 10:42   MIGnews.com

"После выборов НДИ исчезнет"

Депутат Кнессета Ципи Хотвели заявила утром 29 мая, что в случае повторных выборов “НДИ исчезнет”.

Хотовели заявила: “Идти на выборы сейчас - это настоящее надувательство избирателя. Авигдору Либерману стоит прийти в себя. После ближайших выборов партия Наш Дом - Израиль окончательно исчезнет Это произойдет из-за выборов, виной которым - Либерман. Либерман - неглупый парень, но он окажется в ситуации, когда он больше не существует”.

С другой стороны, Хотвели приветствовала присоединение к Ликуду Моше Кахлона: “ Израильская действительность должна измениться. Необходимо, чтобы было две больших партии, как в Соединенных Штатов, и чтобы мелкие партии шантажистов исчезли”.


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