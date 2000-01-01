29.05 10:42 MIGnews.com

"После выборов НДИ исчезнет"

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Депутат Кнессета Ципи Хотвели заявила утром 29 мая, что в случае повторных выборов “НДИ исчезнет”.Хотовели заявила: “Идти на выборы сейчас - это настоящее надувательство избирателя. Авигдору Либерману стоит прийти в себя. После ближайших выборов партия Наш Дом - Израиль окончательно исчезнет Это произойдет из-за выборов, виной которым - Либерман. Либерман - неглупый парень, но он окажется в ситуации, когда он больше не существует”.С другой стороны, Хотвели приветствовала присоединение к Ликуду Моше Кахлона: “ Израильская действительность должна измениться. Необходимо, чтобы было две больших партии, как в Соединенных Штатов, и чтобы мелкие партии шантажистов исчезли”.