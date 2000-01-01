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По делу Дери задержан гендиректор министерства 29.05 09:37   MIGnews.com

По делу Дери задержан гендиректор министерства

Израильские СМИ сообщают, что среди 14 лиц, задержанных по расследованию дела о возможной коррупции главы МВД Арье Дери - генеральный директор одного из министерств.

Второй канал израильского ТВ сообщает, что среди задержанных - высшие чиновники министерства развития Негева и Галилеи, которое раньше возглавлял Дери.

10-й канал израильского ТВ сообщает, что Дери, среди прочего, подозревают в переводе государственных средств из министерства развития Негева и Галилеи на счета благотворительной организации, директором которой является супруга министра, Яфа.
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