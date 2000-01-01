Палестинцы подложили свинью ООН

Организация Объединенных Наций отозвала свое решение о поддержке женского центра в ПА, названного в честь известной ливанской террористки Далаль Муграби, назвав это оскорблением и прославлением терроризма. Ранее его открытию способствовала Структура Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин ("ООН-Женщины", UN Women).
"ООН отказалась поддерживать Центр, как только узнала об оскорбительном имени, в честь которого его назвали. Организация предпримет соответствующие меры, чтобы убедиться в том, что подобные инциденты не повторятся в будущем", - сказано в заявлении пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
Напомним, что в 1978 году террористка ФАТХа Муграби возглавила теракт на Прибрежном шоссе, в ходе которого погибли 39 израильских граждан, в том числе 13 детей, более 70 — были ранены. Сама она была ликвидирована в ходе атаки.
"Прославление террора или лиц, совершивших отвратительные теракты, неприемлемо ни при каких обстоятельствах. ООН неоднократно призывала положить конец подстрекательству к насилию и ненависти, поскольку они представляют собой одно из препятствий на пути к миру.
Поддержка Организацией Объединенных Наций этого сообщества завершилась в прошлом году, ввиду чего она попросила немедленно снять эмблему "ООН-Женщины". Более того, инаугурация Центра произошла после слияния с ООН", - гласит заявление Дюжаррика.