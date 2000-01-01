Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Палестинцы подложили свинью ООН 29.05 09:28   MIGnews.com

Палестинцы подложили свинью ООН

Организация Объединенных Наций отозвала свое решение о поддержке женского центра в ПА, названного в честь известной ливанской террористки Далаль Муграби, назвав это оскорблением и прославлением терроризма. Ранее его открытию способствовала Структура Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин ("ООН-Женщины", UN Women).

"ООН отказалась поддерживать Центр, как только узнала об оскорбительном имени, в честь которого его назвали. Организация предпримет соответствующие меры, чтобы убедиться в том, что подобные инциденты не повторятся в будущем", - сказано в заявлении пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

Напомним, что в 1978 году террористка ФАТХа Муграби возглавила теракт на Прибрежном шоссе, в ходе которого погибли 39 израильских граждан, в том числе 13 детей, более 70 — были ранены. Сама она была ликвидирована в ходе атаки.

"Прославление террора или лиц, совершивших отвратительные теракты, неприемлемо ни при каких обстоятельствах. ООН неоднократно призывала положить конец подстрекательству к насилию и ненависти, поскольку они представляют собой одно из препятствий на пути к миру.

Поддержка Организацией Объединенных Наций этого сообщества завершилась в прошлом году, ввиду чего она попросила немедленно снять эмблему "ООН-Женщины". Более того, инаугурация Центра произошла после слияния с ООН", - гласит заявление Дюжаррика.

Ранее за название женского центра в честь Муграби палестинцев раскритиковало норвежское правительство, которое спонсировало строительство.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:55
MI-5 займется теми, кто допустил теракт в Манчестере
09:37
По делу Дери задержан гендиректор министерства
09:23
Париж - против фестиваля феминисток "только для черных"
09:14
Все об израильских кредитках
08:24
Корбин почтил память организатора Олимпийского теракта
08:16
По делу Арье Дери задержаны 14 человек
08:10
Дешевые бренды в израильских торговых сетях
07:57
Израиль провел испытания новой ракеты  
07:53
Северная Корея запустила вторую ракету за неделю
07:13
Израиль: новая политика декриминализации каннабиса
07:12
БАГАЦ приказал уничтожить хранилище аммиака в Хайфе
06:58
Президент Филиппин: я разрешаю насиловать до трех женщин
06:53
Меркель: Прошло время, когда мы могли положиться на США
05:29
Burger King попал в немилость бельгийскому королю
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus