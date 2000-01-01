29.05 09:23 MIGnews.com

Париж - против фестиваля феминисток "только для черных"

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Либеральный мэр Парижа, Анн Идальго, заявила что может запретить “фестиваль черных феминисток” Nyansapo, намеченный на июль этого года.80% площади помещений, предоставляемых для проведения фестиваля муниципалитетом Парижа будут зарезервированы только для черных женщин. Во вторую секцию допустят чернокожих людей разных полов, и третья будет открыта для всех.Идальго заявила, что сохраняет за собой право “преследовать организаторов за расовую дискриминацию”. Она также заявила, что “в самых жестких терминах осуждает подобную организацию”.Организация SOS Racisme назвала идею “черного феминистского фестиваля” “отвратительной” и граничащей с “разделением по расовому признаку”. У борцов с расизмом появился неожиданный союзник - Национальный Фронт, назвавший мероприятие “фестивалем, запрещенным для белых”.Организаторы фестиваля заявили, что стали “жертвами кампании дезинформации, развернутой крайне-правыми экстремистами”.