29.05 08:24 MIGnews.com

Корбин почтил память организатора Олимпийского теракта

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Как бы лидер британской оппозиции Джереми Корбин ни пытался откреститься от антисемитизма, как известно, черного кобеля не отмыть добела.На фоне его возмущений по поводу джизадизма в Великобритании, недавно британское издание Sunday Times сообщило, что несколько лет в Тунисе назад он посещал могилу высокопоставленного деятеля ООП, причастного к организации теракта на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.Визит был описан им самим на прокоммунистическом сайте Morning Star в октябре 2014 года по случаю годовщины израильской атаки на штаб-квартиру Организации Освобождения Палестины в лагерях беженцев Сабра и Шатила."После того, как венки были возложены на могилы тех, кто умер в тот день, и на могилах тех, кто был убит агентами Моссада в Париже в 1991 году, мы отправились к статуе на главной аллее города Бен Аруса, которая была украшена палестинскими и тунисскими флагами", - писал тогда Корбин в статье, озаглавленной как "Палестины объединенная".Очевидно, он имел в виду могилу главы "внешней службы безопасности" ООП Атефа Бсейсо - планировщика Олимпийского теракта, который был ликвидирован 7 июня 1992 году в Париже. Палестинцы возложили ответственность за его смерть на Моссад, но Израиль отрицает какую-либо свою причастность к случившемуся, называя это результатом внутреннего соперничества в ООП.В ходе мини-расследования Sunday Times обнаружила, что на описанном Корбином кладбище действительно находится могила Бсейсо, потому несложно сделать вывод, чью именно память почтил лейборист.