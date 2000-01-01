29.05 06:58 MIGnews.com

Президент Филиппин: я разрешаю насиловать до трех женщин

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Президент Филиппин Родриго Дутерте выступил на одной из военных баз в связи с введением военного положения на юге страны.В ходе выступления президент “пошутил”: “Я пойду за вас в тюрьму. Если вы изнасилуете трех женщин, я скажу , что я это сделал. Но ежели вы женитесь на четырех, я вас, сукины дети побью”.Заявления Дутерте были плохо восприняты правозащитниками. Фелим Кайн из Human Rights Watch назвал заявления Дутерте “тошнотворной попыткой юмора”, которая дает солдатам сигнал на нарушения прав человека в условиях военного положения.Другое светило, дочь бывшего президента США Билла Клинтона Челси сообщила, что “изнасилование - это не смешно”, и назвала Дутерте “убийцей-уголовником”.