30.05 04:28 MIGnews.com

Макрон и Путин согласились на переговоры по Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, 29 мая, что он и его российский коллега Владимир Путин согласны, что настало время для нового раунда мирных переговоров по Украине.Лидеры двух государств выступали на совместной пресс-конференции в Версале во время визита Путина по приглашению недавно вступившего в должность президента Франции.На прошлой неделе Макрон заявил, что хочет вскоре провести "нормандские переговоры", которые объединяют лидеров России, Германии, Франции и Украины, и которые впервые пройдут в Нормандии на северо-западе Франции. В понедельник Макрон сказал, что Путин разделяет ту же надежду.Путин, со своей стороны, заявил, что санкции, введенные западными странами против России из-за ее деятельности в Украине, не помогут стабилизировать ситуацию на востоке страны, где Украина граничит с Россией.В прошлую пятницу на переговорах G7 в Сицилии президент Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров группы придерживаться своих санкций.