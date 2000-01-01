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kremlin.ru 30.05 04:28   MIGnews.com

Макрон и Путин согласились на переговоры по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, 29 мая, что он и его российский коллега Владимир Путин согласны, что настало время для нового раунда мирных переговоров по Украине.

Лидеры двух государств выступали на совместной пресс-конференции в Версале во время визита Путина по приглашению недавно вступившего в должность президента Франции.

На прошлой неделе Макрон заявил, что хочет вскоре провести "нормандские переговоры", которые объединяют лидеров России, Германии, Франции и Украины, и которые впервые пройдут в Нормандии на северо-западе Франции. В понедельник Макрон сказал, что Путин разделяет ту же надежду.

Путин, со своей стороны, заявил, что санкции, введенные западными странами против России из-за ее деятельности в Украине, не помогут стабилизировать ситуацию на востоке страны, где Украина граничит с Россией.

В прошлую пятницу на переговорах G7 в Сицилии президент Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров группы придерживаться своих санкций.
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