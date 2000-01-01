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flickr 30.05 05:41   MIGnews.com

Тереза Мэй не станет откладывать начало переговоров о Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не будет никакой возможности отложить начало переговоров о Brexit до 19 июня, поскольку она настоятельно призвала избирателей предоставить ей крепкий мандат на национальных выборах, которые должны пройти на следующей неделе.

Британцы отправляются голосовать 8 июня на досрочных выборах, которые были созваны Терезой Мэй, чтобы повысить ее большинство перед переговорами с европейскими союзниками, на фоне того, что Британия покидает Европейский Союз. Следует отметить, что, согласно результатам опросов, ее рейтинг значительно снизился за последние дни.

"Эти переговоры начнутся всего через 11 дней после дня голосования, и не будет никаких откладываний, и это не удастся остановить. Европейцы готовы. Это график, который был утвержден", - сказала она сторонникам в Лондоне.
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