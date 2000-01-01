29.05 22:07 MIGnews.com

Президент Эстонии в синагоге: "Горжусь еврейской общиной"

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В минувший четверг, в Таллине, состоялось празднование 10-й годовщины со дня открытия первого с современной истории страны Еврейского центра. Торжественную церемонию посетили Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, Спикер Парламента Эйки Нестор, Вице-Президент Еврокомиссии, Министр социального равноправия в правительстве Израиля Гила Гамлиэль, Главный раввин Израиля Давид Лау, посол Израиля в Эстонии Дов Сегев-Стейнберг, Главный раввин Шмуэль Кот, еврейский бизнесмен и филантроп Александр Бронштейн, на средства которого был возведен общинный центр, названный в честь его матери "Бейт Белла", и глава Европейской еврейской ассоциации раввин Менахем Марголин.Керсти Кальюланд обратилась к заявила: "История таллинской синагоги это история еврейства нашей страны. Мы гордимся тем, что в нашей стране сегодня развивается еврейская общинная жизнь. История нашей страны и нашей еврейской общины - от черных дней Холокоста до возрождения вместе со свободной и независимой Эстонией. Строительство новой синагоги - один из признаков нового пути нашей страны.""Эстонский и еврейский народы в нашей стране объединены общей судьбой. Необходимо развивать диалог, говорить о нашем прошлом. Наши народы выжили несмотря на то, что стояли на грани уничтожения. Я с благодарностью вспоминаю о 178 еврейских мужчинах и женщинах, участвовавших в Эстонской освободительной войне. Наши народы знают, что значит сохранять свою идентичность под давлением извне. Мы пр праву можем гордиться тем, чего достигли",- добавила Кальюланд.75 лет назад, на Ванзейской конференции, Эстония стала первой страной, которая была объявлена "юденфрай" (свободной от евреев). Все синагоги в стране были уничтожены во время Второй Мировой войны. После окончания войны, советские власти запретили восстановление синагог как и любую деятельность, направленную на воссоздание еврейской общинной жизни. Все это привело к том, что еще 10 лет назад Эстония была единственной страной в Европе, где не было ни одной синагоги. Десять лет назад, в день сороковой годовщины объединения Иерусалима, в Таллине была открыта первая синагога со времен Холокоста.За последнее десятилетние еврейская община Таллина развивается под руководством раввина Шмуэля Кота. Евреи, в силу обстоятельств разорвавшие связь со своим народом, снова ощущают себя частью общины. В нынешнем году Эстония и Израиль отмечают 25-летие со дня восстановления дипломатических отношений.