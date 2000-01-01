30.05 07:16 MIGnews.com

Лапид: "Израиль обеспокоен сделкой между США и Саудами"

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Председатель "Йеш-Атид" Яир Лапид заявил в понедельник, 29 мая, что все израильское спецслужбы глубоко обеспокоены масштабным вооруженным соглашением президента США Дональдом Трампом с Саудовской Аравией, и что премьер-министр Биньямин Нетаниягу потерпел неудачу в обеспечении национальной безопасности Израиля, поскольку он не предотвратил и не попытался свести к минимуму ущерб, нанесенный согласием.Выступая перед The Times of Israel, Лапид заявил, что отношение Нетаниягу к этой сделке, как до ее объявления, так и после него, было "почти безрассудным" и игнорировало ключевые проблемы безопасности Израиля.В условиях внутреннего политического давления на то, чтобы визит Трампа в Израиль оказался безупречным, премьер-министр пренебрег защитой интересов Израиля в регионе, подчеркнул с своем заявлении Лапид.Глава Йеш-Атид" отметил, что Израиль не знал об этой сделке ранее, но он мог бы знать, если бы существовал должным образом функционирующий МИД и постоянный министр иностранных дел. Политик также выразил особую обеспокоенность в связи с некоторыми материалами, которые поставляются в Саудовскую Аравию.В частности, Яир Лапид подчеркнул соглашение о стратегическом партнерстве, объявленное в рамках сделки, между Raytheon, подрядчиком, представляющим Израиль для продажи противоракетной системы Iron Dome в США и правительством Саудовской Аравии. Согласно соглашению, Raytheon построит Саудовской Аравии центр кибербезопасности, который, как остерегается Лапид, может однажды использоваться для проведения кибератак против Израиля."Меня это беспокоит, потому что как только вы дадите им навыки работы с киберпреступностью, вы не сможете сказать им, что они могут направить их только на Иран. Нет, они также будут направлены в сторону Израиля", - сказал он решительно.Наступательные кибер-возможности, которые Саудовская Аравия получит в рамках соглашения, могут привести к неописуемому хаосу в Израиле, предостерегает Лапид: "Они могли бы отключить электричество в комнате, в которой мы сидим. Они могли бы проникнуть в израильское министерство обороны".Яир Лапид также заявил, что он не одинок в своем мрачном анализе сделки, и наблюдается глубокая обеспокоенность во "всем аппарате госбезопасности".Напомним, что 20 мая американский президент Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Салман заключили контракт о поставках оружия почти на 110 млрд. Кроме того, еще на 15 млрд. с Саудовской Аравией заключила контракт американская компания General Electric.В администрации США считают, что эти контракты существенно расширят сотрудничество между двумя государствами в области безопасности и будут способствовать стабильности, а также создадут десятки тысяч рабочих мест.