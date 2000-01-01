29.05 21:17 MIGnews.com

Меркель: "Не замалчивать разногласия с США - правильно"

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в понедельник, 29 мая, что было правильно не замалчивать разногласия с Соединенными Штатами по вопросам климата, и добавила, что дебаты на саммите G7 на выходных показали, что будет непросто добиться успеха в Парижском климатическом соглашении.Президент США Дональд Трамп отказался поддержать соглашение о глобальном изменении климата на встрече G7 в выходные, заявив, что ему нужно больше времени, чтобы принять решение.Выступая на конференции по устойчивому развитию в Берлине, Меркель повторила свое мнение о том, что союзникам больше нельзя полагаться на все, и что европейцы должны взять свою судьбу в свои руки. Этот комментарий потряс Вашингтон и Лондон, когда она высказала данное мнение в воскресенье, 28 мая.