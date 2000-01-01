29.05 20:35 MIGnews.com

Нетаниягу: "У нас нет карт-бланша от Трампа"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в понедельник, 29 мая, предостерег о том, что, хотя нынешняя администрация США очень понимает потребности Израиля, у Еврейского Государства нет "карт-бланша", чтобы делать то, что оно хочет в отношении палестинцев.Выступая на еженедельной встрече фракции "Ликуд", Нетаниягу подчеркнул, что президент США Дональд Трамп намерен увидеть мир между Израилем и палестинцами и намекнул, что американский лидер ожидает, что Еврейское государство будет приспосабливаться."Я хочу вам сказать, что у нас нет карт-бланша на политическом уровне", - сказал Нетаниягу, депутатам "Ликуда" на закрытом заседании в Кнессете в Иерусалиме."Мы - суверенная страна, мы можем многое решать и заявлять о многом, но, без согласия американцев, я бы не заходил так далеко", - заявил Нетаниягу, как пишут израильские СМИ."Это правда, что есть теплые отношения, и есть понимание наших основных позиций, но это неправда, что у нас есть карт-бланш, и это далеко от реальности", - сказал он.Избрание Трампа на пост президента Соединенных Штатов было встречено с радостью в израильском правительстве, особенно на его правом фланге, который утверждал, что это дает возможность Израилю аннексировать большие части территории Иудеи и Самарии и начать масштабную программу строительства в поселениях и еврейских кварталах в Восточном Иерусалиме.Однако с момента вступления в должность Трамп просил Израиль сдержать строительство поселений и настаивает на том, чтобы обе стороны возобновили мирные переговоры.Трамп на прошлой неделе совершил 28-часовой визит в Израиль, в ходе которого он также отправился на территорию Иудеи и Самарии, чтобы встретиться с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Вслед за визитом появились сообщения в СМИ о том, что Трамп упорно пытается объявить о возобновлении мирных переговоров между Израилем и палестинцами в координации с потеплением связей между Израилем и умеренными арабскими государствами."Теперь нам нужно действовать очень мудро и с ответственностью. Даже более того, мы должны сделать это особенно сейчас. Вы слышали президента Трампа, он приехал сюда и сделал очень важные вещи и коснулся души, но он также сказал, что считает, что Аббас хочет мира. Он сказал, что считает, что можно заключить сделку и что нам нужно ее достичь. Мы находимся в такой ситуации", - подчеркнул израильский премьер.Перед прибытием Трампа законодатели коалиции и министры, включая самого Нетаниягу, публично призвали Трампа переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, что было бы признанием города столицей Израиля. Трамп не касался этой темы во время своего визита. Однако он стал первым американским президентом, посетившим Стену Плача в Старом городе Иерусалима, но дал понять, что это был частный визит, поскольку американские официальные лица отклонили просьбу о том, чтобы Нетаниягу сопровождал его.