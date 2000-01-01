29.05 19:22 MIGnews.com

Терезу Мэй назвали "кротом" Трампа в Европе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй обвинили в том, что она была "кротом" Дональда Трампа в Европе после того, как просочившиеся документы показали, что Великобритания пыталась смягчить политику ЕС, направленную на борьбу с изменением климата.В то время как другие европейские политики ясно дали понять республиканскому миллиардеру, что его отрицание климатической науки является проблемой, премьер-министр Великобритании продолжала решительно молчать относительно этого вопроса.Визит Терезы Мэй в Вашингтон широко рассматривался как попытка наладить прочные отношения с Трампом, несмотря на опасения по поводу его отношения к женщинам, мигрантам, исламу, России Владимира Путина и другим вопросам.Просочившиеся документы, полученные Greendesace Energydesk, показывают, что Великобритания пыталась разработать добровольную, а не обязательную политику, направленную на повышение энергоэффективности - сокращение выбросов парниковых газов и сокращение расходов на товары для потребителей. Это также, по существу, доказывает, что государствам-членам ЕС должно быть позволено вообще не продвигаться к цели 2030 года по возобновляемым источникам энергии до последнего момента."После встречи G7 было высказано мнение, что 6 стран идут по намеченному пути, стремясь к реализации Парижского соглашения. Только одна страна, Америка, идет не в ногу", - заявил британский политик Барри Гардинер в интервью The Independent."Великобритания, за кулисами, пытается отказаться от обязательств и сделать их добровольными, а не обязательными", - отметил он.Гардинер заявил, что изменения, предложенные Великобританией, не были "косметическими" - сделать цели "желательными", а не юридически осуществимыми, было "смешно"."Это существенное изменение. Сказать, что все это просто не имеет обязательной силы ... заключается в том, чтобы полностью отказаться от того факта, что Париж поставил перед собой четкие конечные цели, и мы должны быть на правильном пути, чтобы достичь их", - подчеркнул политик."Вся основа, на которой мы в Великобритании установили нашу траекторию для достижения наших целей, имеет юридически обязательную основу. Именно поэтому мы предоставили Комитету по изменению климата независимый статус для принятия этих рекомендаций, которые затем устанавливаются в законодательстве в течение всего процесса установления "углеродных" бюджетов", - заявил Гардинер.Он указал на то, что правительство не разработало эффективный план сокращения выбросов углерода в соответствии с "углеродным бюджетом", объявленным в 2011 году."То, как правительство действительно ничего не делало, действительно вызывает серьезную обеспокоенность. С июля 2011 года мы с нетерпением ждали реализации плана внедрения".ClientEarth, группа юристов-экологов, которые два раза успешно выиграли судебные тяжбы, заставляющие правительство улучшить планы по решению проблемы качества воздуха, подняла вопрос о перспективе дальнейших судебных исков в связи с тем, что правительство не разработало эффективный план сокращения выбросов.