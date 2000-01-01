29.05 18:55 MIGnews.com

МВД Египта начало "наказывать" чиновников после теракта

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Министр внутренних дел Египта в понедельник распорядился о переводе на другую должность начальника службы безопасности Миньи после того, как боевики расстреляли 29 христиан в южной провинции. Это стало первым дисциплинарным взысканием, предпринятым в ответ на трагедию.Напомним, что боевики в масках расстреляли автобус с коптскими христианами с близкого расстояния.Полицейский генерал-майор Фейсал Доуэйдар будет переведен с должности начальника службы безопасности Майни на новый пост заместителя начальника службы безопасности министерства, в среду, 31 мая, как сообщают 3 источника службы безопасности.Многие христиане считают, что государство не слишком серьезно относится к их положению и не может защитить их от определенных фанатиков.На похоронах в воскресенье, Салама, дядя одной из жертв, сказал: "Это результат только одного: халатности, небрежности со стороны правительства, того, что они не наказывают этих людей".Правительство борется с повстанцами, связанными с террористической группировкой "Исламское Государство", также известной как ISIS, которые убили сотни полицейских и солдат на Синайском полуострове, а также совершили нападения в других частях страны.