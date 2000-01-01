29.05 17:54 MIGnews.com

Лапид: Бездействие МИД вредит национальной безопасности

пресс-служба фракции "Еш Атид"

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Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил на заседании фракции в понедельник, 29 мая, о том, что бездействие министерства иностранных дел наносит ущерб национальной безопасности."Во время визита президента США в Израиль я предпочел не давать интервью, так как не хотел критиковать правительство. Но визит завершен, и нужно отметить, что прошел он весьма успешно. Однако у этого визита есть и негативная сторона: подписание соглашения​ с Саудовской Аравией на поставку оружия.Эта сделка вызвала глубокие и справедливые опасения у нашего министра обороны, но канцелярию главы правительства это не беспокоит. На Ближнем Востоке есть неписаный закон: оружие, которое попадает в регион, рано или поздно оказывается в плохих руках, направляющих его против Израиля. Почему же окружение премьер-министра так спокойно? Ведь сделка с Саудовской Аравией не была с нами согласована, и мы до настоящего момента не знаем всех деталей договора.Израиль всегда умел противостоять подобным сделкам, в крайнем случае, их торпедировать. Мы всегда старались максимально сократить потенциальный вред, который могут нанести нам, и сохранить наше относительное преимущество на Ближнем Востоке.Американский закон QME, принятый в 2008 году, обязывает США сохранять преимущество Израиля в любой ситуации. Однако наше правительство не потребовало от новой американской администрации соблюдения этого закона. Это наш серьезный промах, как с политической стороны, так и со стороны безопасности.Уже не в первый раз бездействие министерства иностранных дел наносит ущерб национальной безопасности. А все потому, что у нас нет министра иностранных дел, нет главы Совета национальной безопасности, нет четкой политики.С Саудовской Аравией ситуация сложная. Последние 50 лет она была "теплицей" для крайних суннитов. ИГИЛ и Аль-Каида - суннитские организации, Усама Бин-Ладен был из Саудовской Аравии, а также и еще 15 человек, совершившие теракт 11 сентября. Даже если отношения с Саудовской Аравией улучшились, мы не можем позволить себе ситуацию, чтобы самое новое оружие в мире находилось на расстоянии вытянутой руки от террористов, цель которых уничтожить наше государство.Израиль должен призвать на помощь APAC и всех друзей в Конгрессе, и перед окончательным утверждением договора убедиться в прозрачности всех пунктов сделки. Премьер-министр должен потребовать от американского президента и его администрации четких ответов, так как для Израиля эта сделка - вопрос жизни и смерти", - заявил на заседании фракции лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.