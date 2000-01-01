29.05 17:20 MIGnews.com

Германия: "Меркель - глубоко убежденный атлантист"

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Канцлер Германии Ангела Меркель - глубоко убежденный атлантист, который считает, что правильно говорить о различиях в связях Германии с Соединенными Штатами, чтобы поддерживать здоровые отношения, как заявил ее пресс-секретарь в понедельник, 29 мая.Меркель потрясла многих в Вашингтоне и Лондоне, сказав в воскресенье, 28 мая, что Европа должна взять свою судьбу в свои руки, подразумевая, что Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе и Британия после голосования о Brexit перестали быть надежными партнерами."Слова канцлера говорят сами за себя - они были ясны и понятны", - заявил в понедельник на пресс-конференции в Берлине пресс-секретарь Штеффен Зайберт."Поскольку трансатлантические отношения настолько важны для канцлера, с ее точки зрения справедливо высказаться честно о различиях", - сказал Зейберт.