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flickr 29.05 17:20   MIGnews.com

Германия: "Меркель - глубоко убежденный атлантист"

Канцлер Германии Ангела Меркель - глубоко убежденный атлантист, который считает, что правильно говорить о различиях в связях Германии с Соединенными Штатами, чтобы поддерживать здоровые отношения, как заявил ее пресс-секретарь в понедельник, 29 мая.

Меркель потрясла многих в Вашингтоне и Лондоне, сказав в воскресенье, 28 мая, что Европа должна взять свою судьбу в свои руки, подразумевая, что Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе и Британия после голосования о Brexit перестали быть надежными партнерами.

"Слова канцлера говорят сами за себя - они были ясны и понятны", - заявил в понедельник на пресс-конференции в Берлине пресс-секретарь Штеффен Зайберт.

"Поскольку трансатлантические отношения настолько важны для канцлера, с ее точки зрения справедливо высказаться честно о различиях", - сказал Зейберт.
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