Германия: "Меркель - глубоко убежденный атлантист"
Канцлер Германии Ангела Меркель - глубоко убежденный атлантист, который считает, что правильно говорить о различиях в связях Германии с Соединенными Штатами, чтобы поддерживать здоровые отношения, как заявил ее пресс-секретарь в понедельник, 29 мая.
Меркель потрясла многих в Вашингтоне и Лондоне, сказав в воскресенье, 28 мая, что Европа должна взять свою судьбу в свои руки, подразумевая, что Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе и Британия после голосования о Brexit перестали быть надежными партнерами.
"Слова канцлера говорят сами за себя - они были ясны и понятны", - заявил в понедельник на пресс-конференции в Берлине пресс-секретарь Штеффен Зайберт.
"Поскольку трансатлантические отношения настолько важны для канцлера, с ее точки зрения справедливо высказаться честно о различиях", - сказал Зейберт.