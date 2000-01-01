29.05 15:50 MIGnews.com

Министр экономики продвигает закон против телефонного спама

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Управление защиты прав потребителя и министр экономики Эли Коэн продвигают закон, запрещающий компаниям, действующим в сфере телемаркетинга, звонить незаинтересованным в их услугах людям. Фирмы, нарушающие этот закон, будут обязаны платить крупные штрафы, сообщает в понедельник, 29 мая, газета “Исраэль Хайом”.Каждому из нас не единожды названивали представители различных компаний, навязчиво и иногда даже агрессивно рекламирующие свои товары и услуги. Как правило, на просьбу удалить номер телефона из базы агенты телемаркетинга отвечают убедительным согласием, что не мешает им и их коллегам из той же самой компании перезванивать вновь через несколько дней или даже часов.Похоже, этому пришел конец. Министр экономики Эли Коэн и Управление защиты прав потребителей, действующее под эгидой минэкономики, продвигают закон, в соответствии с которым будет создана государственная база потребителей, не желающих получать коммерческие предложения по телефону. В государственные структуры был представлен меморандум закона, и через 21 день этот документ будет передан на законодательное утверждение.Примечательно, что для занесения в список под названием “Не звонить” - “Do not call list” - не нужно будет ничего делать. Он по умолчанию будет включать номера телефонов всех граждан Израиля, за исключением тех, кто лично выразил желание получать “телефонный спам”.Закон призван бороться с агрессивным маркетингом и защищать наиболее уязвимых потребителей: пожилых людей, новых репатриантов и других. В соответствии с этим законом, компании телемаркетинга не будут иметь права звонить людям, чьи данные внесены в базу.Закон будет распространяться на все компании, упомянутые в Законе о защите прав потребителя: компании сотовой связи, кабельного и спутникового телевидения, интернет-провайдеров и тому подобное. Однако он не будет распространяться на страховые компании и банки.При этом закон не будет “беззубым” - если представитель телемаркетинга позвонит человеку, внесенному в запретный список, компания, которую он представляет, будет оштрафована на крупную сумму. На данном этапе еще не решено окончательно, сколько составит штраф за каждый разговор - 22 тысячи шекелей или 45 тысяч шекелей.Управление защиты прав потребителя провело опрос, в соответствии с которым 86% респондентов считают телемаркетинг негативным явлением. Две трети опрошенных сразу прерывают разговор, как только выясняется, что речь идет о “телефонном спаме”. 70% блокируют номер звонившего, даже если в некоторых случаях для этого приходится обращаться в телефонную компанию. 88% опрошенных сообщили, что получали за последний год навязчивые звонки от представителей различных компаний, причем в среднем речь идет о 20 звонках.“Отсутствие ограничений в сфере телемаркетинга зачастую нарушает права потребителей, причем в первую очередь - социально незащищенных людей, таких как пенсионеры, которые часто становятся жертвами телефонного мошенничества, - подчеркнул министр экономики Эли Коэн. - Создание базы даст потребителям больше прав в совершении сделок, поможет социально незащищенным категориям и поддержит честную торговлю”.В статье отмечается, что 7,6% от общего количества жалоб населения, полученных Управлением защиты прав потребителей и Советом по защите прав потребителей, приходится на людей в возрасте 65-94 года, ставших жертвами недобросовестного телемаркетинга. Общая доля жалоб на “телефонный спам” составляет 31%. При этом отмечается, что пожилые люди очень редко пытаются найти управу на обманщиков, так что истинное положение дел намного хуже, чем отражает статистика.