29.05 13:03 MIGnews.com

Глава МИД Германии пригласил в гости антисемитов

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Министерство иностранных дел Германии организовало конференцию “использование мощи религий для достижения мира”. В рамках мероприятия более 100 представителей различных религиозных общин из 53 стран мира были приглашены в Берлин.Среди приглашенных “религиозных борцов за мир” - Хамидреза Тораби, глава Исламской Академии Германии, которая является часть иранского Исламского Центра Гамбурга. В прошлом году он был одним из организаторов “ралли аль-Кудс” в Берлине стоял с плакатами , призывающими к “отрицанию Израиля” и определяющими Еврейское Государство как “нелегальное и преступное”.Исламский Центр Гамбурга распространяет агенду аятолл и “Хизбаллы”, а также является одним из ключевых организаторов кампании анти-изральского бойкота в Германии.Габриэль, выступая на конференции, заявил: “Я верю в громадный миротворческий потенциал всех религий”.В заявлении германского МИДа сообщается: “21-23 мая федеральное министерство иностранных дел провело конференцию в которой участвовали около 100 представителей из 53 стран. Представители иудейской, мусульманской и христианской веры , а также других религий обсудили ответственность религий за мир . Главный раввин доктор Давид Розен был одним из главных ораторов. Министр Габриэль демонстрирует последовательное и однозначное отношение к Израилю: нормальные и сердечные отношения с Тегераном невозможны до тех пор, пока Иран отказывается признать право Израиля на существование Крепкая солидарность с Израилем остается краеугольным камнем германской внешней политики”.Доктор Эфраим Зурофф. глава иерусалимского офиса Центра Визенталя, заявил: “Немыслимо, чтобы на мероприятие, спонсируемое германским МИДом была приглашена персона, призывающая к уничтожению Израиля. Это - вершина лицемерия. Принцип обеспечения безопасности Израиля называют главным принципом германской внешней политики, но приглашают людей, пропагандирующих уничтожение Израиля”.