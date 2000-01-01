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29.05 12:04   MIGnews.com

Кнессет создал комиссию для сокращения школьных каникул

В Кнессете создана специальная комиссия, которая займется проблемой сокращения школьных каникул в Израиле.

Главой комиссии назначен Одед Форер (НДИ). Комиссия “в самое короткое время” должна представить проект сокращения школьных каникул, привязке каникул к календарным праздникам - причем таким образом, чтобы не нарушить интересы и права учителей.

Комиссия была создана после волны всеобщего возмущения, порожденного произвольным переносом министерством образования дат празднования Лаг Ба Омер.

Первоначальный проект предусматривает сокращение общего количества дней каникул в детских садах и в 1-4 классах школы на 13 дней, расширение периода деятельности школьных лагерей - на период каникул Хануки и Песаха на пять дней. План предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований на организацию досуга школьников во время каникул.

На настоящий момент общая длительность каникул в учебном году - 80 дней, при том что отпуск родителей не превышает 12-14 дней.
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