29.05 12:04 MIGnews.com

Кнессет создал комиссию для сокращения школьных каникул

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В Кнессете создана специальная комиссия, которая займется проблемой сокращения школьных каникул в Израиле.Главой комиссии назначен Одед Форер (НДИ). Комиссия “в самое короткое время” должна представить проект сокращения школьных каникул, привязке каникул к календарным праздникам - причем таким образом, чтобы не нарушить интересы и права учителей.Комиссия была создана после волны всеобщего возмущения, порожденного произвольным переносом министерством образования дат празднования Лаг Ба Омер.Первоначальный проект предусматривает сокращение общего количества дней каникул в детских садах и в 1-4 классах школы на 13 дней, расширение периода деятельности школьных лагерей - на период каникул Хануки и Песаха на пять дней. План предусматривает выделение дополнительных бюджетных ассигнований на организацию досуга школьников во время каникул.На настоящий момент общая длительность каникул в учебном году - 80 дней, при том что отпуск родителей не превышает 12-14 дней.