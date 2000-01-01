29.05 11:14 MIGnews.com

Развозов: правительство вновь наказывает молодых родителей

пресс-служба депутата Константина Развозова

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Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") раскритиковал решение правительства отсрочить реализацию закона о контроле оплаты за летние лагеря, голосование по которому должно состояться сегодня (понедельник). Развозов уверен, что если бы речь шла об очередном переводе бюджетных средств на нужды учеников ешив, то это было бы сделано в считанные часы."Правительству просто нет дела до молодых родителей, которые вынуждены тратить тысячи шекелей в дни летних каникул за право работать"- заявляет депутат.Данный законопроект, инициированный депутатом от партии "Ликуд", должен был немного сократить затраты молодых семей в дни школьных каникул. В соответствии с ним министр внутренних дел будет иметь полномочия каждый год устанавливать цены на субсидированные летние лагеря в соответствии с рекомендациями комиссии местных советов. Сегодня Кнессет должен окончательно одобрить данный законопроект, но на стоимость летних лагерей это пока не повлияет, так как уже принято решение отодвинуть его реализации на следующий год. Это связанно с тем, что министр внутренних дел Арье Дери (ШАС), по его собственному утверждению, не успеет установить цены на летние лагеря до начала летних каникул.Депутат Развозов напоминает, что ещё три года назад в этом законе не было нужды, так как министр просвещения Шай Пирон и лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид разработали программу "Школы летних каникул". В ее рамках при школах были открыты субсидированные летние лагеря. Максимальная плата, за них составляла 450 шекелей. Изначально в программе приняли участие учащиеся 1-2 классов, затем программа должна была охватить учеников всех классов начальной школы и детских садов.Однако, после того, как правительство распалось, бюджеты, предназначенные для расширения программы, были направлены на другие цели. (Напомним, что лишь за последний год трижды было рекордно увеличено финансирование ортодоксальных учебных заведений).По словам депутата, за прошедшие годы данная программа могла бы сэкономило десятки тысяч шекелей каждой семье, дети которой являются дошкольниками или учениками младших классов. Законопроект партии "Ликуд" о контроле оплаты за летние лагеря мог бы немного исправить данную ситуацию, но и его реализация будет перенесена из-за узких политических интересов.