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29.05 10:17   MIGnews.com

В Британии живет 23 тысячи джихадистов

МВД Британии пошло на экстраординарный шаг и опубликовало данные о количестве исламских террористов, проживающих на территории страны.

Три тысячи человек “представляют непосредственную угрозу” и находятся под следствием или наблюдением служб безопасности. Еще 20 тысяч находились под следствием ранее и представляют собой “остаточный риск”.

Оба террориста, совершивших кровопролитные атаки в этом году - Халид масуд, атаковавший в Вестминстере и Салман Абеди, взорвавшийся в Манчестере - относились ко второй категории лиц и за ними не велось активного наблюдения.

Полиция и служба безопасности Британии в настоящий момент расследует 500 дел о терроризме и террористических заговоров.
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