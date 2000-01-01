29.05 10:13 MIGnews.com

"Нетаниягу больше не поддерживает два государства"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу больше не поддерживает урегулирование арабо-израильского конфликта путем создания "двух государств для двух народов", заявил утром 29 мая один из соратников главы правительства.Ранее занимавший в правительстве должность "министра без портфеля", а ныне глава министерства регионального сотрудничества Цахи Анегби сказал, что ни он, ни Нетаниягу не поддерживают создание Палестинского государства и, соответственно, путь "двух государств"."Я никогда не поддерживал решение двух государств, я поддерживал только "Бар-Иланскую речь", - сказал Анегби в утреннем радиоэфире Галей ЦАХАЛ, ссылаясь на выступление Нетаниягу в Бар-Иланском университете в 2009 году, когда он принял идею существование демилитаризованного Палестинского государства по соседству с Израилем.Анегби добавил, что сам Нетаниягу отказался от поддержки палестинской государственности со времени выступления в 2009 году."Премьер-министр тоже больше не поддерживает решение двух государств", - сказал глава министерства регионального сотрудничества.