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Нетаниягу поддержит кандидатуру Эдельштейна на пост спикера | Фото:29.04 07:52   MIGnews.com

Нетаниягу поддержит кандидатуру Эдельштейна на пост спикера

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в воскресенье избрал Юлия Эдельштейна на третий срок подряд в качестве спикера Кнессета 21-го созыва, поскольку начались переговоры по коалиции между его правой партией и ее потенциальными партнерами.

Об этом в понедельник, 29 апреля сообщает The Times of Israel.

Согласно информации издания, Нетаниягу пообещал Эдельштейну, что поддержит его кандидатуру в качестве спикера Кнессета во время их встречи в воскресенье в канцелярии главы правительства в Иерусалиме.

Стоит отметить, что Эдельштейн ранее выражал заинтересованность в сохранении своего поста, который он занимал с 2013 года.

Напомним, что также в воскресенье Нетаниягу встретился с лидером партии Кулану и министром финансов Моше Кахлоном. Это была вторая встреча за последние четыре дня. В заявлении партии "Ликуд" говорится, что лидеры обсуждали экономику Израиля. Но согласно телевизионным репортажам в воскресенье вечером, они обговорили возможный финансовый крах Палестинской автономии.


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