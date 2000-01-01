Нетаниягу поддержит кандидатуру Эдельштейна на пост спикера
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в воскресенье избрал Юлия Эдельштейна на третий срок подряд в качестве спикера Кнессета 21-го созыва, поскольку начались переговоры по коалиции между его правой партией и ее потенциальными партнерами.
Согласно информации издания, Нетаниягу пообещал Эдельштейну, что поддержит его кандидатуру в качестве спикера Кнессета во время их встречи в воскресенье в канцелярии главы правительства в Иерусалиме.
Стоит отметить, что Эдельштейн ранее выражал заинтересованность в сохранении своего поста, который он занимал с 2013 года.
Напомним, что также в воскресенье Нетаниягу встретился с лидером партии Кулану и министром финансов Моше Кахлоном. Это была вторая встреча за последние четыре дня. В заявлении партии "Ликуд" говорится, что лидеры обсуждали экономику Израиля. Но согласно телевизионным репортажам в воскресенье вечером, они обговорили возможный финансовый крах Палестинской автономии.