Правящая партия Испании лидирует на выборах

Социалистическая рабочая партия действующего премьер-министра Испании Педро Санчеса одержала победу на внеочередных парламентских выборах в воскресенье.
Об этом в понедельник, 29 апреля сообщает The Times of Israel со ссылкой на министерство внутренних дел королевства.
По данным издания, ИСРП получает 126 кресел в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента).
Явка на выборах превысила 75%, что больше показателя предыдущих выборов 2016 года с 66,48%. Особенно серьезно подошли к голосованию жители Каталонии, где явка превысила 77,7%.
Отмечается, что социалисты могут получить фракцию на уровне от 116 до 121 мандата.
Результаты выборов вызывают опасения в отношении еще одного периода нестабильности для Испании, когда Санчес зависит от альянсов с враждебными конкурентами в условиях, которые испортились после неудавшейся попытки отделения Каталонии в 2017 году.
Значительным событием стал рост ультранационалистической партии Vox, которая получила чуть более 10 процентов голосов в стране, в которой не было ни одной крайне правой партии, о которой можно было говорить после смерти диктатора Франсиско Франко в 1975 году.
"Социалисты победили на всеобщих выборах, и вместе с ними победило будущее и проиграло прошлое", - сказал Педро Санчес, подбадривая сторонников с балкона штаба партии в Мадриде, заявляя о своей победе в воскресенье вечером.
Как передают источники, всего в выборах участвовало 80 партий и предвыборных объединений. Однако из них только 13 прошли в парламент.