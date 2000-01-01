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Махмуд Аббас эвакуирован в германский госпиталь 29.04 07:25   MIGnews.com

Махмуд Аббас эвакуирован в германский госпиталь

Телеканал КАН сообщает о резком ухудшении здоровья главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

Аббас в прошлую среду, 24 апреля, прибыл в больницу Рамаллы с тем, чтобы пройти серию анализов, из опасения, что он страдает “специфической болезнью”.

Из Рамаллы Аббаса перевезли в Амман. там врачи поняли, что не могут ему помочь, и сегодняшней ночью Аббас прибыл в Германию, где был госпитализирован. Аббас впервые проходит курс лечения в Германии.


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