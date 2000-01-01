Назначен новый представитель ЦАХАЛа

В понедельник, 29 апреля, начальник Армии обороны Израиля генерал Авив Кохави принял решение назначить Гила Мессинга официальным представителем ЦАХАЛа.
Назначение было утверждено премьер-министром и министром обороны Биньямином Нетаниягу. Мессинг сменит на посту бригадного генерала Армии обороны Израиля Ронена Манелиса, который руководил этой должностью последние два года и уйдет с ней в ближайшие месяцы.
Во время своей карьеры в ЦАХАЛ Мессинг представлял офис пресс-секретаря при Кохави в районе Газы. После ухода из службы Мессинг был консультантом по СМИ для политиков и компаний.