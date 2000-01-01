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29.04 21:14   MIGnews.com

Израиль попросит помощи в развитии Иудеи и Самарии

Израиль попросит завтрашнюю конференцию инвесторов в Брюсселе начать продвижение серии гражданских проектов в Иудее и Самарии и запросит у международного сообщества пожертвование в сотни миллионов долларов, необходимых для них, сообщает израильское общественное телевидение.

Проекты касаются, в основном, области водоснабжения и окружающей среды. Они были одобрены компетентными органами в Израиле и ожидают бюджета.

Сообщалось также, что израильские официальные лица намерены просить европейские страны оказать давление на председателя Палестинской администрации Махмуда Аббаса, чтобы он принял налоговые поступления, которые Израиль собирает для ПА, несмотря на то, что Израиль сокращает эти средства в размере сумм, передаваемых террористам и их семьи ПА.


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