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`Израиль боится Турции` 29.04 20:40   MIGnews.com

"Израиль боится Турции"

Сын президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана Билаль Эрдоган выступил на спортивном мероприятии в городе Каиски.

Отпрыск предводителя Партии Справедливости и Развития счел это событие подходящим для того, чтобы высказать свои мысли о палестино-израильском конфликте.

Билаль сообщил, что “Израиль боится Турции”, из-за “выпускников школы имама Тайипа”.

Билаль также сказал, что “Израиль увеличивает давление на палестинцев потому, что видит  - мусульмане разделены”.


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