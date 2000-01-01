29.04 20:40 MIGnews.com
"Израиль боится Турции"
Сын президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана Билаль Эрдоган выступил на спортивном мероприятии в городе Каиски.
Отпрыск предводителя Партии Справедливости и Развития счел это событие подходящим для того, чтобы высказать свои мысли о палестино-израильском конфликте.
Билаль сообщил, что “Израиль боится Турции”, из-за “выпускников школы имама Тайипа”.
Билаль также сказал, что “Израиль увеличивает давление на палестинцев потому, что видит - мусульмане разделены”.
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