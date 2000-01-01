29.04 20:11 MIGnews.com

Депутат Хаимович: не буду сидеть в Кнессете в кожаном кресле

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Новоиспеченный депутат Кнессета Мики Хаимович (Кахоль Лаван) потребовала заменить обтяжку кресел в зале заседаний, поскольку они не соответствуют ее моральным нормам.Госпожа Хаимович обратилась к спикеру Кнессета с требованием исследовать вопрос о возможности замены обшивки депутатского кресла, которое сегодня выполнено из коровьей кожи.Хаимович сообщила: “Кожа, используемая для обшивки получена от шкур животных, используемых в других производствах, в особенности, при производстве говядины. Эти животные сильно страдают большую часть своей жизни от насилия и дурного обращения”.Хаимович дала ясные обоснования своим требованиям: “Я - веган на протяжении последних 6 лет и вегетарианец, на протяжении 28 лет. По моральным и этическим соображениям я не использую кожу животных во всех моих жизненных практиках - в одежде, обуви, мебели и стульях любого вида. Я не могу заседать на пленуме Кнессета на стуле, обитом шкурой коровы или любого другого животного”.Хаимович продолжила: “Я требую, чтобы к концу летних каникул Кнессета обшивка на моем кресле была заменена на синтетическую на подобный коже синтетический материал”.Хаимович предложила профинансировать действия по замене обшивки ее кресла из своего собственного кармана.Хаимович также потребовала: "Изучите возможность замены обшивки всех кресел в Кнессете на исполненные из синтетического материала".Требование о замене обшивки кресел - не единственная новость, которой "воюющая оппозиция" порадовала прессу. Портал Walla сообщает о том, что лидеры предвыборного блока Кахоль Лаван не явились на традиционную церемонию ознакомления с порядком работы Кнессета его новых членов.Корреспонденты портала предполагают, что Бени Ганц, слишком занятый для подобных тривиальных дел, будет ознакомлен с правами и обязанностями члена Кнессета “в индивидуальном порядке”. Тем не менее, они отмечают, что лица рядовых членов блока “были грустны”.Политические корреспонденты также указывают на бросающуюся в глаза пассивность блока, никак себя не проявляющего с момента окончания выборов, и не использующего обильные возможности для критики, предоставляемые правительством Нетаниягу.