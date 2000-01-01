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Пакистан возьмет под контроль 30 000 исламских школ | Фото:29.04 19:36   MIGnews.com

Пакистан возьмет под контроль 30 000 исламских школ

Представитель вооруженных сил Пакистана заявил, что страна планирует взять под контроль сеть из более чем 30 000 медресе (исламское учебное заведение). Модернизация образования в медресе является сложной проблемой в Пакистане, глубоко консервативной мусульманской стране, где религиозные школы часто обвиняют в радикализации молодежи, но являются единственным образованием, доступным миллионам бедных детей.
 
Новое правительство Пакистана, столкнувшись с давлением со стороны мировых держав, с тем чтобы оно выступило против воинствующих группировок, пообещало провести крупные реформы. Премьер-министр Имран Хан пообещал, что южноазиатская нация больше не будет с этим мириться.
 
Критики системы образования медресе говорят, что дети, которые посещают такие школы, где они проводят большую часть дня, часто плохо подготовлены к современному миру, а некоторые медресе служат "рассадником" боевиков. "Правительство Пакистана ... решило, что эти медресе будут интегрированы", - заявил журналистам представитель генерала Асиф Гафур в военном штабе в гарнизонном городе Равалпинди.

"Исламское образование будет и впредь предоставляться, но разжигания ненависти не будет" - добавил Гафур, заявив, что религиозные школы будут находиться в ведении министерства образования и включать другие предметы в свою учебную программу.


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