29.04 19:36 MIGnews.com

Пакистан возьмет под контроль 30 000 исламских школ

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Представитель вооруженных сил Пакистана заявил, что страна планирует взять под контроль сеть из более чем 30 000 медресе (исламское учебное заведение). Модернизация образования в медресе является сложной проблемой в Пакистане, глубоко консервативной мусульманской стране, где религиозные школы часто обвиняют в радикализации молодежи, но являются единственным образованием, доступным миллионам бедных детей.Новое правительство Пакистана, столкнувшись с давлением со стороны мировых держав, с тем чтобы оно выступило против воинствующих группировок, пообещало провести крупные реформы. Премьер-министр Имран Хан пообещал, что южноазиатская нация больше не будет с этим мириться.Критики системы образования медресе говорят, что дети, которые посещают такие школы, где они проводят большую часть дня, часто плохо подготовлены к современному миру, а некоторые медресе служат "рассадником" боевиков. "Правительство Пакистана ... решило, что эти медресе будут интегрированы", - заявил журналистам представитель генерала Асиф Гафур в военном штабе в гарнизонном городе Равалпинди."Исламское образование будет и впредь предоставляться, но разжигания ненависти не будет" - добавил Гафур, заявив, что религиозные школы будут находиться в ведении министерства образования и включать другие предметы в свою учебную программу.