29.04 18:30 MIGnews.com

Нетаниягу поддержал неоднозначный проект о Холокосте

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поддержал неоднозначную кампанию в социальных сетях, направленную на то, чтобы рассказать молодым израильтянам о Холокосте. Страница в Instagram о молодой жертве Холокоста по имени Ева получила высокую оценку за ее новаторский подход, но критики обвинили проект в неуважении и заглушении истории.В видео, загруженном в социальные сети, Нетаниягу говорит, что он следит за этим аккаунтом в Instagram, чтобы засвидетельствовать трагедии Холокоста, запечатленные глазами 13-летней венгерской еврейки по имени Ева Хайман. Премьер-министр призывает израильтян документировать другие истории о Холокосте в социальных сетях, "чтобы показать миру и напомнить себе, что мы потеряли в Холокосте и что мы приобрели, имея государство Израиль".Инстаграм-страница Eva's Story начнет прямую трансляцию в 16:00. в среду, в канун Дня памяти жертв Холокоста, с рассказами, видео и выдержками из дневника девочки.