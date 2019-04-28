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Нетаниягу поддержал неоднозначный проект о Холокосте | Фото:29.04 18:30   MIGnews.com

Нетаниягу поддержал неоднозначный проект о Холокосте

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поддержал неоднозначную кампанию в социальных сетях, направленную на то, чтобы рассказать молодым израильтянам о Холокосте. Страница в Instagram о молодой жертве Холокоста по имени Ева получила высокую оценку за ее новаторский подход, но критики обвинили проект в неуважении и заглушении истории.

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Eva.Stories Official Trailer

Публикация от Eva (@eva.stories)



В видео, загруженном в социальные сети, Нетаниягу говорит, что он следит за этим аккаунтом в Instagram, чтобы засвидетельствовать трагедии Холокоста, запечатленные глазами 13-летней венгерской еврейки по имени Ева Хайман. Премьер-министр призывает израильтян документировать другие истории о Холокосте в социальных сетях, "чтобы показать миру и напомнить себе, что мы потеряли в Холокосте и что мы приобрели, имея государство Израиль".

Инстаграм-страница Eva's Story начнет прямую трансляцию в 16:00. в среду, в канун Дня памяти жертв Холокоста, с рассказами, видео и выдержками из дневника девочки.


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