29.04 18:08 MIGnews.com

Власти Шри-Ланки запретили чем-либо закрывать лицо

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Власти Шри-Ланки в понедельник, 29 апреля, запретили женщинам носить ткани, закрывающие лица, в соответствии с законом о чрезвычайном положении, принятым после терактов в пасхальное воскресенье. По словам властей, эти меры помогут силам безопасности идентифицировать людей, причастных к нападениям.Чиновники предупредили, что боевики, стоявшие за террористами-смертниками 21 апреля в отелях и церквях, в которых погибло более 250 человек, планировали новые атаки, с использованием фургонов. "Это президентский указ о немедленном запрещении любой ткани, покрывающей лицо, - сказал Reuters Дхармасри Бандара Эканаяке, пресс-секретарь президента Митрипала Сирисена.Отдельно премьер-министр Ранил Викремесингхе, который враждует с Сирисеной, выступил с заявлением о том, что он попросил министра юстиции подготовить проект постановления о запрете паранджи. Все-цейлонский Джамийатхул Улама (ACJU), высший орган исламских ученых в Шри-Ланке, заявил, что поддерживает краткосрочный запрет по соображениям безопасности, но выступает против любых попыток принять закон против бурок."Мы дали указание мусульманским женщинам не закрывать свои лица в этой чрезвычайной ситуации", - сказал помощник руководителя ACJU Фархан Фарис. "Если вы сделаете это законом, люди станут эмоциональными, и это окажет еще одно негативное влияние ... это их религиозное право", - сказал он Reuters. Около 9,7 процента из 22 миллионов жителей Шри-Ланки являются мусульманами. Лишь небольшое меньшинство женщин, обычно в мусульманских районах, полностью скрывают свои лица.Хьюман Райтс Вотч осудила запрет. "Это ненужное ограничение означает, что мусульманские женщины, чья практика заставляет их прикрываться, теперь не смогут выйти из дома", - написал исполнительный директор группы Кеннет Рот.