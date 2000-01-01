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`Антисемитизм крепнет на Западе, не на Ближнем Востоке` | Фото:29.04 17:36   MIGnews.com

"Антисемитизм крепнет на Западе, не на Ближнем Востоке"

Раввин Марк Шнайер, президент Фонда этнического взаимопонимания, выступил сегодня в Центре Аль-Амана в Маскате, Оман, на глобальном симпозиуме по роли религии в примирении. "Перед моим основным выступлением сегодня утром, - сказал раввин Шнайер Аруцу Шеве, - я призвал к минуте молчания в память о жертвах нападений в синагоге в Калифорнии в прошедший Шаббат.

"Я напомнил собравшимся, что будь то евреи в Калифорнии или Питтсбурге, христиане в Шри-Ланке или мусульмане в Новой Зеландии, мы разделяем общую веру и общую судьбу, и мы все должны отстаивать друг друга."

"На конференции я говорил о израильско-палестинском примирении и моей работе по объединению Израиля и государств Персидского залива. Когда я стоял там и смотрел, как собравшиеся присоединяются ко мне в течение минуты молчания, я думал о сопоставлении о том, что антисемитизм усиливается на Западе, и мы видим больше выражений солидарности и чувствительности со стороны мусульманского мира на Востоке, чем когда-либо прежде."


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