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Лидеры Кахоль Лаван проигнорировали инструктаж в Кнессете 29.04 17:00   MIGnews.com

Лидеры Кахоль Лаван проигнорировали инструктаж в Кнессете

Портал Walla сообщает о том, что лидеры предвыборного блока Кахоль Лаван не явились на традиционную церемонию ознакомления с порядком работы Кнессета его новых членов.

Корреспонденты портала предполагают, что Бени Ганц, слишком занятый для подобных тривиальных дел, будет ознакомлен с правами и обязанностями члена Кнессета “в индивидуальном порядке”. Тем не менее, они отмечают, что лица рядовых членов блока “были грустны”.

Политические корреспонденты также указывают на бросающуюся в глаза пассивность блока, никак себя не проявляющего с момента окончания выборов, и не использующего обильные возможности для критики, предоставляемые правительством Нетаниягу.


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