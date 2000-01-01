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Ультраправая партия Словакии продолжит свою деятельность | Фото:29.04 16:16   MIGnews.com

Ультраправая партия Словакии продолжит свою деятельность

Верховный суд Словакии отклонил просьбу генерального прокурора страны запретить крайне правую партию "Наша Словакия". Партия располагает 14 местами в парламенте страны.

В своем запросе, поданном два года назад, Яромир Цизна заявил, что крайне правая Народная партия "Наша Словакия" является экстремистской группировкой, деятельность которой нарушает конституцию страны. Но суд отклонил петицию, постановив, что генеральный прокурор не предоставил достаточно доказательств. Приговор является окончательным.

Партия открыто восхищается временами нацистской оккупации. Члены партии используют нацистские приветствия, обвиняют цыган в преступлениях в бедных районах, считают НАТО террористической группой и хотят, чтобы страна вышла из альянса и Европейского союза.

В случае принятия петиции Верховным судом, это был бы первый подобный запрет партии в парламенте в истории страны.


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